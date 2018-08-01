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«Уральские авиалинии» возобновили рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Наманган

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в конце июля возобновила рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Наманган. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Полеты выполняются на современных и комфортабельных авиалайнерах семейства Airbus 320 один раз в неделю по средам. Вылет из аэропорта Пулково в 22.00, прилет в Наманган в 04.45.



«Наманган — второй город по величине после Ташкента в Узбекистане, административный центр Наманганской области. Город знаменит своей многовековой историей, например, в его окрестностях находятся руины древнего домонгольского города Аксикента. Кроме того, в Намангане можно поправить здоровье и отдохнуть на бальнеологическом курорте «Чартак», — рассказали в пресс-службе.



Отправиться в узбекский Наманган можно, купив билет на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.

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