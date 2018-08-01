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По итогам I полугодия 2018 года доходность вкладов в российских банках продолжает снижаться

УрБК, Москва, 01.08.2018. Большая часть из 100 крупнейших банков России снизила процентные ставки по вкладам в I полугодии 2018 года. Об этом сообщает на своем сайте Агентство по страхованию вкладов.



«В отчётном периоде средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) по рублевым годовым вкладам в размере 1 млн руб. снизился на 1,0 п.п. до 5,4% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки по аналогичным вкладам снизились на 0,9 п.п. до 6,4%», — говорится в сообщении.



В агентстве предполагают, что дальнейшее снижение процентных ставок по вкладам может несколько замедлиться. При этом реальная доходность вкладов (по отношению к инфляции) будет оставаться положительной.



Общий объём застрахованных средств в банках в I полугодии 2018 года увеличился на 1 трлн 057 млрд руб. (на 4,1%) до 27 трлн 090 млрд руб.

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