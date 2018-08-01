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В Кольцово сотрудники таможни изъяли незаконно провезенные 10 литров алкоголя и 70 кг фруктов
1 август 2018 (15:50)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. Сотрудники таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) обнаружили в багаже гражданина Таджикистана крупную партию алкоголя и фруктов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
«Во время таможенного контроля рейса Душанбе — Екатеринбург у одного из пассажиров оказалось 15 бутылок водки «Шахона». Таможенники изъяли алкоголь и составили протокол по факту административного правонарушения. За попытку ввоза алкоголя пассажиру грозит штраф: беспошлинно можно ввезти не больше 3 литров алкоголя на одного совершеннолетнего пассажира. При ввозе до 5 литров придется заплатить пошлину. Свыше 5 литров алкоголя необходимо декларировать как товарную партию», — пояснили в пресс-службе.
Кроме того, мужчина пытался ввезти в страну 70 кг фруктов: яблоки, груши, лимоны и персики. Фрукты и материалы дела переданы в региональное Управление Россельхознадзора.
«Во время таможенного контроля рейса Душанбе — Екатеринбург у одного из пассажиров оказалось 15 бутылок водки «Шахона». Таможенники изъяли алкоголь и составили протокол по факту административного правонарушения. За попытку ввоза алкоголя пассажиру грозит штраф: беспошлинно можно ввезти не больше 3 литров алкоголя на одного совершеннолетнего пассажира. При ввозе до 5 литров придется заплатить пошлину. Свыше 5 литров алкоголя необходимо декларировать как товарную партию», — пояснили в пресс-службе.
Кроме того, мужчина пытался ввезти в страну 70 кг фруктов: яблоки, груши, лимоны и персики. Фрукты и материалы дела переданы в региональное Управление Россельхознадзора.
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