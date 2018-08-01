Кризис
Сбербанк начал выплачивать страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка
1 август 2018 (15:48)
Уральский банк Сбербанка начал прием заявлений на выплату страхового возмещения вкладчикам Тагилбанка. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая капитализированные на дату наступления страхового случая проценты по вкладам (счетам), но в совокупности не более 1,4 млн руб. Выплата производится в рублях — наличными или путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. Если вклад был размещен в иностранной валюте, то сумма возмещения рассчитывается в рублях по курсу, установленному Банком России на 20 июля 2018 года.
Напомним, Сбербанк выиграл конкурс среди банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Тагилбанка.
АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.
Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая капитализированные на дату наступления страхового случая проценты по вкладам (счетам), но в совокупности не более 1,4 млн руб. Выплата производится в рублях — наличными или путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. Если вклад был размещен в иностранной валюте, то сумма возмещения рассчитывается в рублях по курсу, установленному Банком России на 20 июля 2018 года.
Напомним, Сбербанк выиграл конкурс среди банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Тагилбанка.
АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Сбербанк начал выплачивать страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка
- На выплаты вкладчикам АО «Тагилбанк» направят 852 млн рублей
- АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка «Интеркоммерц»
- АСВ начало выплаты вкладчикам екатеринбургского «Плато-банка»
- Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начала выплаты вкладчикам ижевского ЗАО «Коммерческий банк «С-БАНК»