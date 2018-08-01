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Первоклассникам из семей работников предприятий Группы ММК помогут подготовиться к школе

УрБК, Магнитогорск, 01.08.2018. Семьи работников Магнитогорского металлургического комбината и организаций, входящих в Группу ММК, чьи дети в нынешнем году идут в первый класс, получат материальную помощь. Об этом сообщает пресс-служба ММК.



«В рамках программы поддержки материнства, детства и стимулирования рождаемости с июля по сентябрь через благотворительный фонд «Металлург» семьи, имеющие первоклассников, получат единовременную материальную помощь в размере от 2 тыс. до 2 тыс. 500 руб. для приобретения комплекта школьных принадлежностей», — пояснили в пресс-службе.



Планируется, что такая помощь будет оказана более чем 2 тыс. семей. Материальная помощь выплачивается одному из родителей (или опекуну — работнику ПАО «ММК»). В случае, если в семье два первоклассника и более, материальная помощь выплачивается на каждого ребенка.

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