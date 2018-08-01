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Официальный курс доллара США вырос на 21 коп., евро — на 3 коп.
1 август 2018 (14:38)
УрБК, Москва, 01.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 августа 2018 года. Курс долл. США вырос на 20,93 коп., до 62,56 руб., евро — на 3,26 коп., до 73,11 руб.
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