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Официальный курс доллара США вырос на 21 коп., евро — на 3 коп.

УрБК, Москва, 01.08.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 августа 2018 года. Курс долл. США вырос на 20,93 коп., до 62,56 руб., евро — на 3,26 коп., до 73,11 руб.

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