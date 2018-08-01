Новости дня

На Урале во II квартале на 25% выросло число нарушений в сфере дорожного хозяйства и перевозок

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. За II квартал 2018 года в ходе рейдовых мероприятий в Свердловской, Челябинской и Курганской областях выявлено 1 тыс. 039 нарушений в сфере дорожного хозяйства и перевозок. Об этом сообщает пресс-служба Уральского госавтодорнадзора.



«Происходит перераспределение контрольно-надзорных мероприятий с проверок юридических лиц и предпринимателей в сторону контроля на линии (рейдов). За II квартал 2018 года в ходе рейдовых мероприятий проконтролировано 1 тыс. 247 транспортных средств (рост на 19%), выявлено 1 тыс. 039 нарушений (рост на 25%), вынесено 1 тыс. 037 постановлений о привлечении к административной ответственности (рост на 38%)», — отметил заместитель начальника ведомства Валерий Кудряшов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: