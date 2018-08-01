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На Урале во II квартале на 25% выросло число нарушений в сфере дорожного хозяйства и перевозок
1 август 2018 (13:20)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. За II квартал 2018 года в ходе рейдовых мероприятий в Свердловской, Челябинской и Курганской областях выявлено 1 тыс. 039 нарушений в сфере дорожного хозяйства и перевозок. Об этом сообщает пресс-служба Уральского госавтодорнадзора.
«Происходит перераспределение контрольно-надзорных мероприятий с проверок юридических лиц и предпринимателей в сторону контроля на линии (рейдов). За II квартал 2018 года в ходе рейдовых мероприятий проконтролировано 1 тыс. 247 транспортных средств (рост на 19%), выявлено 1 тыс. 039 нарушений (рост на 25%), вынесено 1 тыс. 037 постановлений о привлечении к административной ответственности (рост на 38%)», — отметил заместитель начальника ведомства Валерий Кудряшов.
«Происходит перераспределение контрольно-надзорных мероприятий с проверок юридических лиц и предпринимателей в сторону контроля на линии (рейдов). За II квартал 2018 года в ходе рейдовых мероприятий проконтролировано 1 тыс. 247 транспортных средств (рост на 19%), выявлено 1 тыс. 039 нарушений (рост на 25%), вынесено 1 тыс. 037 постановлений о привлечении к административной ответственности (рост на 38%)», — отметил заместитель начальника ведомства Валерий Кудряшов.
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