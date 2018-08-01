Новости дня
Минюст России планирует увеличить срок давности привлечения коллекторов к ответственности
1 август 2018 (13:03)
УрБК, Москва, 01.08.2018. Министерство юстиции РФ предлагает увеличить с трех месяцев до трех лет срок давности привлечения к ответственности коллекторов и других лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Законопроект о внесении соответствующей поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
По действующему законодательству, коллекторов можно привлечь к административной ответственности не позднее трех месяцев с момента совершения правонарушения. Но плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года.
«В результате этого снижается эффективность надзора и контроля и нарушается принцип неотвратимости наказания за совершенное правонарушение», — говорится в пояснительной записке к документу.
Штрафы за нарушение законодательства при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности установлены статьей 14.57 КоАП. Минимальное наказание по ней составляет 20 тыс. руб., а максимальное — 2 млн руб. — установлено для юрлиц, которые ведут коллекторскую деятельность, но не включены в соответствующий реестр.
По действующему законодательству, коллекторов можно привлечь к административной ответственности не позднее трех месяцев с момента совершения правонарушения. Но плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года.
«В результате этого снижается эффективность надзора и контроля и нарушается принцип неотвратимости наказания за совершенное правонарушение», — говорится в пояснительной записке к документу.
Штрафы за нарушение законодательства при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности установлены статьей 14.57 КоАП. Минимальное наказание по ней составляет 20 тыс. руб., а максимальное — 2 млн руб. — установлено для юрлиц, которые ведут коллекторскую деятельность, но не включены в соответствующий реестр.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Судебных приставов могут наделить правом административного расследования деятельности коллекторов
- С начала года ФССП рассмотрела около 5 тысяч жалоб на коллекторов
- Приставы в 2017 году не будут проверять коллекторские агентства
- Судебные приставы будут проверять коллекторов только по заявлениям о нарушениях
- В России коллекторов предлагают сажать в тюрьму за превышение полномочий