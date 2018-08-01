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Минюст России планирует увеличить срок давности привлечения коллекторов к ответственности

УрБК, Москва, 01.08.2018. Министерство юстиции РФ предлагает увеличить с трех месяцев до трех лет срок давности привлечения к ответственности коллекторов и других лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Законопроект о внесении соответствующей поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.



По действующему законодательству, коллекторов можно привлечь к административной ответственности не позднее трех месяцев с момента совершения правонарушения. Но плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года.



«В результате этого снижается эффективность надзора и контроля и нарушается принцип неотвратимости наказания за совершенное правонарушение», — говорится в пояснительной записке к документу.



Штрафы за нарушение законодательства при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности установлены статьей 14.57 КоАП. Минимальное наказание по ней составляет 20 тыс. руб., а максимальное — 2 млн руб. — установлено для юрлиц, которые ведут коллекторскую деятельность, но не включены в соответствующий реестр.

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