Кризис

Из-за повышения ставки НДС цены вырастут у 80% крупных российских компаний

Большинство (80%) крупных российских компаний планируют повысить цены на свою продукцию из-за роста ставки НДС до 20%, пишет РБК со ссылкой на данные опроса Института Адиеза (международная консалтинговая компания в области менеджмента).



Согласно исследованию, цены вырастут, так как расходы на уплату налога будут включены в конечную стоимость товара.



10% респондентов утверждают, что не будут повышать цены, а возьмут дополнительную нагрузку на себя. Еще 10% респондентов воздержались от ответа.



Опрос проводился анкетным способом с 26 июня по 26 июля, в нем приняли участие 160 собственников и генеральных директоров компаний из сегмента крупного бизнеса. 20% респондентов работают в Центральном федеральном округе, 20% — в Северо-Западном, еще 20% — в Приволжье и Южном ФО, оставшиеся 20% — в Сибири и на Урале. 33% опрошенных заняты в промышленности (пищевая промышленность, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, топливная), 17% — в строительстве, 13% — в финансовой сфере. 12% респондентов работают в транспортной отрасли, 10% — в ИТ-секторе, 9% — в медицине и 6% — в издательском деле.

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