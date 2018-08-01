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Банк России выявил в деятельности страховой компании «Инвестстрах» признаки вывода активов
1 август 2018 (11:24)
УрБК, Москва, 01.08.2018. ЦБ РФ обнаружил в деятельности руководства и собственников АО АСК «Инвестстрах» признаки осуществления операций, направленных на вывод активов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«Временной администрацией в рамках реализации своих полномочий установлены обстоятельства, которые дают основания полагать о наличии в деятельности бывшего руководства и собственников общества признаков осуществления операций, направленных на вывод активов», — говорится в сообщении.
По итогам работы временной администрации выявлено, что размер имущества компании недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.
17 апреля 2018 года ЦБ РФ приостановил действие лицензий АО АСК «Инвестстрах» в связи с неисполнением надлежащим образом предписаний регулятора, а затем отозвал лицензии из-за неустранения нарушений страхового законодательства в установленный срок. 18 июня 2018 года компания признана банкротом, в отношении нее введена процедура конкурсного производства.
АО АСК «Инвестстрах» работало в 15 городах России, в том числе в Екатеринбурге и Челябинске.
«Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками общества, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — отмечается в сообщении Центробанка.
«Временной администрацией в рамках реализации своих полномочий установлены обстоятельства, которые дают основания полагать о наличии в деятельности бывшего руководства и собственников общества признаков осуществления операций, направленных на вывод активов», — говорится в сообщении.
По итогам работы временной администрации выявлено, что размер имущества компании недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.
17 апреля 2018 года ЦБ РФ приостановил действие лицензий АО АСК «Инвестстрах» в связи с неисполнением надлежащим образом предписаний регулятора, а затем отозвал лицензии из-за неустранения нарушений страхового законодательства в установленный срок. 18 июня 2018 года компания признана банкротом, в отношении нее введена процедура конкурсного производства.
АО АСК «Инвестстрах» работало в 15 городах России, в том числе в Екатеринбурге и Челябинске.
«Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками общества, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — отмечается в сообщении Центробанка.
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