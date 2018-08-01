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Денежные переводы с карты на карту на сайте УБРиР с 1 августа стали бесплатными
1 август 2018 (10:26)
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. На сайте Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) с 1 по 31 августа клиенты любого банка могут сделать бесплатные переводы с карты на карту. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.
Воспользоваться услугой можно на главной странице без входа в интернет-банк или какой-либо регистрации.
«Услуга p2p-переводов (переводов между физлицами) появилась на сайте банка около месяца назад. С тех пор фиксируется еженедельный рост этих операций на 20%, и 40% из них приходится на переводы с карт сторонних кредитных организаций на карты УБРиР. Средний размер одного перечисления средств составляет 9 тыс. 350 руб., а самый крупный — 50 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе.
В ближайшем будущем в банке планируют расширить возможности функционала p2p-переводов на сайте.
«Наша задача — сделать сайт удобным каналом коммуникации с клиентом любого банка, а для этого необходимо развивать функционал, которым люди могут воспользоваться без какой-либо авторизации. Мы планируем сделать отправку денежных средств, когда номер карты получателя неизвестен, и также мы работаем над тем, чтобы сделать возможным запрос на перевод денег. И в первом, и во втором случаях сейчас разрабатывается механизм взаимодействия между получателем и отправителем, чтобы процесс перевода был максимально простым, удобным и безопасным», — пояснил управляющий директор центра создания и развития цифровых продуктов УБРиР Александр Патешман.
Воспользоваться услугой можно на главной странице без входа в интернет-банк или какой-либо регистрации.
«Услуга p2p-переводов (переводов между физлицами) появилась на сайте банка около месяца назад. С тех пор фиксируется еженедельный рост этих операций на 20%, и 40% из них приходится на переводы с карт сторонних кредитных организаций на карты УБРиР. Средний размер одного перечисления средств составляет 9 тыс. 350 руб., а самый крупный — 50 тыс. руб.», — рассказали в пресс-службе.
В ближайшем будущем в банке планируют расширить возможности функционала p2p-переводов на сайте.
«Наша задача — сделать сайт удобным каналом коммуникации с клиентом любого банка, а для этого необходимо развивать функционал, которым люди могут воспользоваться без какой-либо авторизации. Мы планируем сделать отправку денежных средств, когда номер карты получателя неизвестен, и также мы работаем над тем, чтобы сделать возможным запрос на перевод денег. И в первом, и во втором случаях сейчас разрабатывается механизм взаимодействия между получателем и отправителем, чтобы процесс перевода был максимально простым, удобным и безопасным», — пояснил управляющий директор центра создания и развития цифровых продуктов УБРиР Александр Патешман.
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