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Банк России выпустил памятные монеты, посвященные мультфильму «Ну, погоди!»

1 август 2018 (09:47)

УрБК, Москва, 01.08.2018. Банк России с 31 июля 2018 года выпустил в обращение памятные монеты «Ну, погоди!» серии «Российская (советская) мультипликация» из драгоценного и недрагоценных металлов. Выпуск посвящен 50-летию мультфильма, говорится в сообщении на сайте регулятора.

В оборот поступают серебряные монеты номиналом 3 руб., отчеканенные тиражом 3 тыс. штук, а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. в обычном и специальном исполнениях. Тираж монет в обычном исполнении — 450 тыс. штук, в специальном (с цветным изображением) — 50 тыс. штук.

На оборотной стороне монет расположено изображение сцены из мультфильма с Волком и Зайцем, вверху по окружности расположена надпись «Ну, погоди!».

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