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В Екатеринбурге рабочий пострадал при демонтаже рекламной конструкции

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2018. В Екатеринбурге сегодня ранним утром рабочий пострадал при демонтаже рекламной конструкции в районе пересечения улиц Щербакова — Лыжников. По данному факту проводится проверка.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина получил переломы руки и нескольких ребер, его доставили в одну из городских больниц. По результатам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшего.

Сейчас в надзорном ведомстве устанавливают, был ли мужчина трудоустроен в данной компании, или с ним заключался гражданско-правовой договор на выполнение работ.



«В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда. Будет установлено, разъяснялись ли рабочим требования техники безопасности со стороны ответственного сотрудника организации, на которого возложены соответствующие обязанности», ― добавили в пресс-службе прокуратуры.

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