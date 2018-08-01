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Минфин США продлил до 23 октября срок выхода из акций и долга ОК «Русал», En+ и «Группы ГАЗ»

УрБК, Москва, 01.08.2018. Минфин США продлил срок завершения операций с акциями и долговыми инструментами ОК «Русал», En+ и «Группы ГАЗ» в рамках санкций до 23 октября с 5 августа. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение департамента Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).



США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый «черный список» (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, «Группу ГАЗ», «Базовый элемент» и ОК «Русал». Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.



Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Однако позднее эти сроки были частично продлены. На завершение контрактов с ОК «Русал», En+, «Группой ГАЗ» и «Евросибэнерго» дается время до 23 октября.

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