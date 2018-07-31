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В Каменске-Уральском будут судить замдиректора компании «Городок +» за 14 млн рублей незаконного дохода
31 июль 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. Прокуратура Каменского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, заместитель директора ООО «Городок +», зарегистрированного в Екатеринбурге, с целью извлечения незаконной прибыли в течение длительного времени с помощью специализированной техники, без лицензии добывал скальный грунт магнетических пород в карьере, расположенном вблизи пос. Мартюш Каменского района. Впоследствии данный грунт он через посредников поставил на территорию металлургического завода.
В результате преступных действий обвиняемый незаконно извлек доход в особо крупном размере на сумму более 14 млн руб.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Каменский районный суд. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
По версии следствия, заместитель директора ООО «Городок +», зарегистрированного в Екатеринбурге, с целью извлечения незаконной прибыли в течение длительного времени с помощью специализированной техники, без лицензии добывал скальный грунт магнетических пород в карьере, расположенном вблизи пос. Мартюш Каменского района. Впоследствии данный грунт он через посредников поставил на территорию металлургического завода.
В результате преступных действий обвиняемый незаконно извлек доход в особо крупном размере на сумму более 14 млн руб.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Каменский районный суд. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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