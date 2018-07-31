Кризис
Урожай зерновых культур на территории России будет ниже прошлогоднего на 15-20%
31 июль 2018 (18:00)
Урожай зерновых культур на территории России будет ниже прошлогодних значений на 15-20%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя Гидрометцентра РФ Дмитрия Киктёва.
«По прогнозам Росгидромета, урожай в этом году для зерновых, зернобобовых ожидается на 15-20% ниже прошлогоднего», — сказал Д. Киктёв на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос об агрометеорологической обстановке в России и прогнозах урожая.
Метеоролог пояснил, что условия на Урале и в Сибири по формированию урожая оцениваются как удовлетворительные и нормальные — «то есть ситуация не настораживающая».
Ситуацию на европейской территории страны Д. Киктёв назвал неоднородной: в Южном федеральном округе, на Северном Кавказе, в Приволжском федеральном округе в первой половине июля отмечались атмосферные и почвенные засухи. За последние две недели в которых регионах прошли осадки, однако они были неоднородными и точечными.
«Сильные осадки распределялись неравномерно, очень пестро», — прокомментировал метеоролог.
Также сообщалось, что град и ураган повредили сельхозугодия на Кубани и в Приамурье.
Отметим, что Россия в 2017 году собрала рекордный урожай зерновых — 135,4 млн т.
«По прогнозам Росгидромета, урожай в этом году для зерновых, зернобобовых ожидается на 15-20% ниже прошлогоднего», — сказал Д. Киктёв на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос об агрометеорологической обстановке в России и прогнозах урожая.
Метеоролог пояснил, что условия на Урале и в Сибири по формированию урожая оцениваются как удовлетворительные и нормальные — «то есть ситуация не настораживающая».
Ситуацию на европейской территории страны Д. Киктёв назвал неоднородной: в Южном федеральном округе, на Северном Кавказе, в Приволжском федеральном округе в первой половине июля отмечались атмосферные и почвенные засухи. За последние две недели в которых регионах прошли осадки, однако они были неоднородными и точечными.
«Сильные осадки распределялись неравномерно, очень пестро», — прокомментировал метеоролог.
Также сообщалось, что град и ураган повредили сельхозугодия на Кубани и в Приамурье.
Отметим, что Россия в 2017 году собрала рекордный урожай зерновых — 135,4 млн т.
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