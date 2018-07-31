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Смена риторики правительства РФ по поводу «Арматы» может быть связана с потерей УВЗ лоббистских возможностей

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. Изменение риторики федеральных чиновников по поводу массовых закупок Минобороны танков Т-14 «Армата» производства «Уралвагонзавод» может быть связано с потерей корпорацией лоббистских возможностей в ведомстве после перехода в ведение «Ростеха», считает ряд экспертов.



Напомним, накануне заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, отвечающий за оборонную промышленность, сообщил о нецелесообразности для бюджета закупать танки Т-14 «Армата» у УВЗ из-за слишком высокой цены. По его словам, необходимо расходовать бюджетные средства на модернизацию старой техники, а не тратить на закупку новой.



Танки нового поколения Т-14 на единой боевой платформе «Армата» корпорация УВЗ изначально планировала начать поставлять вооруженным силам РФ в 2015 году, однако позже срок серийных поставок перенесли на 2017 год. По заявлениям руководства предприятия, до 2020 года УВЗ рассчитывало поставить 2,3 тыс. ед. техники.



В конце декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе НПК «Уралвагонзавод» в состав госкорпорации «Ростех». В марте 2017 года на предприятии сменился гендиректор Олег Сиенко, при котором разрабатывалась новинка. Его должность получил бывший замминистра промышленности РФ Александр Потапов.



После этого на предприятии были приостановлены все имиджевые проекты, контрагенты корпорации массово сообщают о низкой платежной дисциплине и пытаются взыскать задолженность через арбитраж.

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