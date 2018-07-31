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В Свердловской области доля брака табачной продукции в I полугодии 2018 года составила 19%

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии 2018 года забраковало 19% от общего количества проверенных пачек сигарет, сообщает пресс-служба ведомства.



За указанный период было проверено 13 тыс. 584 пачки сигарет и папирос. Из них 2 тыс. 254 — иностранного производства. Из всей проверенной продукции были забракованы 2 тыс. 566 пачек (2 тыс. 241 — импортная табачная продукция).



Также за первую половину 2018 года было выявлено 322 факта нарушений законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. По итогам проверок было вынесено 234 постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на сумму 4,58 млн руб.

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