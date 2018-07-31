Новости дня
В Свердловской области доля брака табачной продукции в I полугодии 2018 года составила 19%
31 июль 2018 (17:34)
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии 2018 года забраковало 19% от общего количества проверенных пачек сигарет, сообщает пресс-служба ведомства.
За указанный период было проверено 13 тыс. 584 пачки сигарет и папирос. Из них 2 тыс. 254 — иностранного производства. Из всей проверенной продукции были забракованы 2 тыс. 566 пачек (2 тыс. 241 — импортная табачная продукция).
Также за первую половину 2018 года было выявлено 322 факта нарушений законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. По итогам проверок было вынесено 234 постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на сумму 4,58 млн руб.
За указанный период было проверено 13 тыс. 584 пачки сигарет и папирос. Из них 2 тыс. 254 — иностранного производства. Из всей проверенной продукции были забракованы 2 тыс. 566 пачек (2 тыс. 241 — импортная табачная продукция).
Также за первую половину 2018 года было выявлено 322 факта нарушений законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. По итогам проверок было вынесено 234 постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на сумму 4,58 млн руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловских бизнесменов оштрафовали на 9 млн руб. за нарушение антитабачного законодательства
- В Свердловской области в 2017 году забраковали 2,2 тысячи пачек сигарет и папирос
- В Свердловской области в 2017 году забраковали 2,2 тысячи пачек сигарет и папирос
- Роспотребнадзор оштрафовал свердловские предприятия на 3,7 млн рублей за нарушение антитабачного законодательства
- За полгода в Свердловской области забраковали 6,7% табачной продукции