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В Екатеринбурге изменят 72 маршрута общественного транспорта

31 июль 2018 (17:12)

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. В Екатеринбурге из-за проведения легкоатлетического марафона «Европа — Азия» будет изменена схема движения общественного транспорта по 72 маршрутам, сообщает официальный портал города.

Под изменения попадут 17 трамвайных маршрутов, 9 троллейбусных, 17 муниципальных и 29 коммерческих автобусов.

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