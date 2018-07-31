Новости дня

На выплаты вкладчикам АО «Тагилбанк» направят 852 млн рублей

УрБК, Москва, 31.07.2018. Общая сумма выплат вкладчикам АО «Тагилбанк» составит 852 млн руб., сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).



За выплатами, по данным АСВ, могут обратиться порядка 5,6 тыс. вкладчиков. Также в агентстве насчитали 180 предпринимателей, которые имели счета в банке на общую сумму 32 млн руб.



АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: