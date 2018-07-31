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На выплаты вкладчикам АО «Тагилбанк» направят 852 млн рублей
31 июль 2018 (16:46)
УрБК, Москва, 31.07.2018. Общая сумма выплат вкладчикам АО «Тагилбанк» составит 852 млн руб., сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
За выплатами, по данным АСВ, могут обратиться порядка 5,6 тыс. вкладчиков. Также в агентстве насчитали 180 предпринимателей, которые имели счета в банке на общую сумму 32 млн руб.
АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.
За выплатами, по данным АСВ, могут обратиться порядка 5,6 тыс. вкладчиков. Также в агентстве насчитали 180 предпринимателей, которые имели счета в банке на общую сумму 32 млн руб.
АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409 место в банковской системе РФ.
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