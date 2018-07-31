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В Екатеринбурге двое застройщиков осуждены за хищение 7,2 млн рублей
31 июль 2018 (16:01)
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Павла Третьякова и Фауката Сайфуллина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Оба они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», а также частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».
В ходе судебного следствия стороной обвинения представлены доказательства того, что в период 2009-2010 годов Третьяков и Сайфуллин, являясь руководителями компаний, занимающихся малоэтажным строительством, присвоили себе деньги заказчиков.
Мужчины заключали договоры о строительстве индивидуальных жилых домов из СИП-панелей на земельных участках клиентов. При этом, согласно распределенным ролям, они выполняли незначительную часть обязательств по договорам: закупали минимальное количество материалов и создавали видимость строительных работ, перевозя строительные материалы с одного объекта на другой.
В итоге пять объектов строительства до настоящего времени не завершены, обязательства по договорам возглавляемых ими организаций Третьяковым и Сайфуллиным не исполнены. Пятерым потерпевшим причинен материальный ущерб в размере от 894 тыс. до 2 млн руб. Общая сумма ущерба составила свыше 7,2 млн руб.
Суд назначил наказание Фаукату Сайфуллину в виде 10 лет 7 месяцев лишения свободы, Павлу Третьякову — в виде лет 10 лет 6 месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
В ходе предварительного и судебного следствия ущерб, причиненный преступлениями, Третьяковым и Сайфуллиным не возмещен, в связи с чем суд взыскал с подсудимых в пользу потерпевших сумму причиненного ущерба.
Приговор в законную силу не вступил.
Оба они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», а также частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».
В ходе судебного следствия стороной обвинения представлены доказательства того, что в период 2009-2010 годов Третьяков и Сайфуллин, являясь руководителями компаний, занимающихся малоэтажным строительством, присвоили себе деньги заказчиков.
Мужчины заключали договоры о строительстве индивидуальных жилых домов из СИП-панелей на земельных участках клиентов. При этом, согласно распределенным ролям, они выполняли незначительную часть обязательств по договорам: закупали минимальное количество материалов и создавали видимость строительных работ, перевозя строительные материалы с одного объекта на другой.
В итоге пять объектов строительства до настоящего времени не завершены, обязательства по договорам возглавляемых ими организаций Третьяковым и Сайфуллиным не исполнены. Пятерым потерпевшим причинен материальный ущерб в размере от 894 тыс. до 2 млн руб. Общая сумма ущерба составила свыше 7,2 млн руб.
Суд назначил наказание Фаукату Сайфуллину в виде 10 лет 7 месяцев лишения свободы, Павлу Третьякову — в виде лет 10 лет 6 месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
В ходе предварительного и судебного следствия ущерб, причиненный преступлениями, Третьяковым и Сайфуллиным не возмещен, в связи с чем суд взыскал с подсудимых в пользу потерпевших сумму причиненного ущерба.
Приговор в законную силу не вступил.
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