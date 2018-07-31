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Челябинская область попала в «черную книгу» региональных практик по оценке ФАС России

ФАС России опубликовала информацию о проконкурентных и антиконкурентных региональных практиках принятия органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления актов и действий. По итогам 2017 года Челябинская область попала только в «черную книгу», сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.



Так, антиконкурентной региональной практикой был признан госконтракт по купле-продаже нежилого здания, заключенный между министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области и ООО «ФлагманСтрой» без проведения конкурентных процедур. По оценке ФАС, он создает отдельному хозяйствующему субъекту необоснованные преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности и ограничение доступа иным хозяйствующим субъектам.



Также в «черную книгу» было отнесено бездействие министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области в сфере теплоснабжения с 2014 по 2016 год. Действия министерства по нерассмотрению обращений АО «УТСК» об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения жилых домов, по оценке ФАС, могут создать необоснованные препятствия осуществления деятельности как самой компании, так и хозяйствующих субъектов, обратившихся за техподключением.

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