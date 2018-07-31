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Свердловская ТЭЦ остановила работу на 10 дней для экспертизы безопасности

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. На Свердловской ТЭЦ остановлена работа основного оборудования — котлов и турбин — для проведения экспертизы промышленной безопасности газопроводов газорегуляторного пункта. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



«Это плановое мероприятие организовано для проведения комплекса работ, которые возможно выполнить только при полностью остановленной станции. В том числе, экспертизы промышленной безопасности газопроводов ГРП (газорегуляторного пункта), замены, ремонта и обслуживания магистральной арматуры на газопроводах, паропроводах, трубопроводах сетевой воды, трубопроводах подпиточной воды, строительно-монтажных работ на ГРП с применением огневых работ», ― пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.



Возобновить работу станции планируется 9 августа 2018 года. На время остановки работы ТЭЦ потребители получают горячую воду от других теплоисточников. Электроэнергию в этот период станция не вырабатывает, для собственных нужд ресурс берется из Единой энергосистемы. Проведенные мероприятия способствуют повышению надежности работы станции, исключению аварий на ТЭЦ.

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