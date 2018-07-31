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Свердловская ТЭЦ остановила работу на 10 дней для экспертизы безопасности
31 июль 2018 (13:26)
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. На Свердловской ТЭЦ остановлена работа основного оборудования — котлов и турбин — для проведения экспертизы промышленной безопасности газопроводов газорегуляторного пункта. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
«Это плановое мероприятие организовано для проведения комплекса работ, которые возможно выполнить только при полностью остановленной станции. В том числе, экспертизы промышленной безопасности газопроводов ГРП (газорегуляторного пункта), замены, ремонта и обслуживания магистральной арматуры на газопроводах, паропроводах, трубопроводах сетевой воды, трубопроводах подпиточной воды, строительно-монтажных работ на ГРП с применением огневых работ», ― пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
Возобновить работу станции планируется 9 августа 2018 года. На время остановки работы ТЭЦ потребители получают горячую воду от других теплоисточников. Электроэнергию в этот период станция не вырабатывает, для собственных нужд ресурс берется из Единой энергосистемы. Проведенные мероприятия способствуют повышению надежности работы станции, исключению аварий на ТЭЦ.
«Это плановое мероприятие организовано для проведения комплекса работ, которые возможно выполнить только при полностью остановленной станции. В том числе, экспертизы промышленной безопасности газопроводов ГРП (газорегуляторного пункта), замены, ремонта и обслуживания магистральной арматуры на газопроводах, паропроводах, трубопроводах сетевой воды, трубопроводах подпиточной воды, строительно-монтажных работ на ГРП с применением огневых работ», ― пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
Возобновить работу станции планируется 9 августа 2018 года. На время остановки работы ТЭЦ потребители получают горячую воду от других теплоисточников. Электроэнергию в этот период станция не вырабатывает, для собственных нужд ресурс берется из Единой энергосистемы. Проведенные мероприятия способствуют повышению надежности работы станции, исключению аварий на ТЭЦ.
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