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Свердловская ТЭЦ остановила работу на 10 дней для экспертизы безопасности

31 июль 2018 (13:26)

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. На Свердловской ТЭЦ остановлена работа основного оборудования — котлов и турбин — для проведения экспертизы промышленной безопасности газопроводов газорегуляторного пункта. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

«Это плановое мероприятие организовано для проведения комплекса работ, которые возможно выполнить только при полностью остановленной станции. В том числе, экспертизы промышленной безопасности газопроводов ГРП (газорегуляторного пункта), замены, ремонта и обслуживания магистральной арматуры на газопроводах, паропроводах, трубопроводах сетевой воды, трубопроводах подпиточной воды, строительно-монтажных работ на ГРП с применением огневых работ», ― пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Возобновить работу станции планируется 9 августа 2018 года. На время остановки работы ТЭЦ потребители получают горячую воду от других теплоисточников. Электроэнергию в этот период станция не вырабатывает, для собственных нужд ресурс берется из Единой энергосистемы. Проведенные мероприятия способствуют повышению надежности работы станции, исключению аварий на ТЭЦ.

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