Новости дня
«МРСК Урала» оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушения в раскрытии информации
31 июль 2018 (11:49)
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. ОАО «МРСК Урала» уплатило штраф в 100 тыс. руб. за отсутствие информации на сайте предприятия, которая подлежит раскрытию. Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по Свердловской области.
Как сообщают в антимонопольном органе, о нарушении в раскрытии информации на сайте «МРСК Урала» в марте 2017 года сообщило АО «Уральские электрические сети». По результатам проверки УФАС признало административное правонарушение и назначило штраф в 200 тыс. руб.
Позже суд снизил размер штрафа до 100 тыс. руб. В настоящей момент предприятие его выплатило.
Как сообщают в антимонопольном органе, о нарушении в раскрытии информации на сайте «МРСК Урала» в марте 2017 года сообщило АО «Уральские электрические сети». По результатам проверки УФАС признало административное правонарушение и назначило штраф в 200 тыс. руб.
Позже суд снизил размер штрафа до 100 тыс. руб. В настоящей момент предприятие его выплатило.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «МРСК Урала» не смогло добиться отмены штрафа от ФАС в размере 100 тыс. рублей
- МРСК Урала оплатила штраф в 200 тыс. рублей за нарушения при раскрытии информации
- «МРСК Урала» оштрафовали на 200 тыс. рублей за отказ раскрыть информацию
- ФАС оштрафовала МРСК Урала на 200 тыс. рублей из-за сокрытия информации
- «МРСК Урала» выплатила 920 тыс. рублей штрафа за нарушение антимонопольного законодательства