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«МРСК Урала» оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушения в раскрытии информации

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. ОАО «МРСК Урала» уплатило штраф в 100 тыс. руб. за отсутствие информации на сайте предприятия, которая подлежит раскрытию. Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по Свердловской области.



Как сообщают в антимонопольном органе, о нарушении в раскрытии информации на сайте «МРСК Урала» в марте 2017 года сообщило АО «Уральские электрические сети». По результатам проверки УФАС признало административное правонарушение и назначило штраф в 200 тыс. руб.



Позже суд снизил размер штрафа до 100 тыс. руб. В настоящей момент предприятие его выплатило.

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