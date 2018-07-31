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В Среднеуральске на месяц закрыли детский лагерь из-за нарушений санитарных правил

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. Судебные приставы Верхнепышминского районного отдела УФССП России по Свердловской области по решению суда приостановили деятельность детского лагеря в Среднеуральске на 30 суток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Решение о приостановлении деятельности оздоровительного учреждения было принято в связи с нарушением требований санитарных правил к питанию его воспитанников. Директор лагеря заключил договор с расположенным неподалеку от здания детского учреждения кафе с фаст-фудом, поэтому меню детей включало наггетсы (замороженный полуфабрикат, обжаренный во фритюре) на обед и сэндвичи с курой на завтрак. Питание было организовано без учета рационального распределения энергетической ценности и не было предназначено для детей.



Также детям не был организован дневной сон и медицинское обслуживание, для девочек и мальчиков использовался один туалет. Документы, подтверждающие дератизацию и дезинсекцию в детском лагере, были оформлены не должным образом.



Выявленные Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе административного расследования нарушения могли повлечь за собой вред здоровью, возникновение и распространение инфекционных заболеваний среди отдыхающих детей. На основании изложенного Верхнепышминский городской суд признал директора лагеря виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности детского лагеря сроком на 30 суток.



С момента поступления исполнительного документа судебными приставами незамедлительно было возбуждено исполнительное производство и осуществлен выезд по месту нахождения лагеря. На сегодняшний день опечатаны входные двери всех корпусов, деятельность оздоровительного учреждения приостановлена.

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