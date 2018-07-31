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Жители Санкт-Петербурга и шести городов Поволжья получили возможность взять ипотеку в УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) наращивает присутствие на российском ипотечном рынке. С 1 августа 2018 года оформить ипотеку можно в семи новых городах: Ижевске, Нижнем Новгороде, Самаре, Тольятти, Санкт-Петербурге, Саратове и Оренбурге.



Как сообщает пресс-служба банка, новые направления выбраны исходя из уровня развития рынка недвижимости и ипотеки, а также из бизнес-потенциала УБРиРа в этих регионах. Так, согласно данным ЦБ на 1 июня 2018 года, Ленинградская, Нижегородская, Самарская, Оренбургская и Саратовская области входят в топ-30 по объему выданных ипотечных кредитов. Республика Удмуртия, несмотря на более скромные показатели по выдачам, для УБРиР является важным регионом: в Ижевске находится большое количество клиентов банка, которым будет предложена новая востребованная услуга.



За I полугодие 2018 года ипотечный портфель УБРиР вырос на 60% по сравнению с 2017 годом. Планируется, что расширение границ присутствия банка на ипотечном рынке позволит существенно увеличить объемы выдач.



«Мы оказываем весь спектр банковских услуг, чтобы наши клиенты могли решать все свои финансовые вопросы. Сегодня ипотека, в виду продолжающегося снижения годовых ставок, находится на пике популярности: люди, которые годами откладывали возможность приобретения квартиры или дома, сейчас могут это сделать с привлечением ипотечных средств. И мы готовы удовлетворить эту потребность», ― прокомментировала начальник отдела управления проектами УБРиР Любовь Торопицына.



Согласно ипотечной программе банка, кредиты можно оформить для приобретения квартиры на вторичном и первичном рынках, с привлечением средств материнского капитала, а также с целью рефинансирования ипотечных кредитов, оформленных ранее в других банках. Сейчас ставки по ипотечным кредитам начинаются от 7,9% годовых по специальным акционным предложениям от партнеров УБРиР.

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