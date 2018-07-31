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Доля заемщиков с высоким уровнем закредитованности в России снизилась до 3 млн человек

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. Доля граждан с высоким уровнем закредитованности снижается — на 1 июля 2018 года она составила 7,16% (около 3 млн человек) от общего количества заемщиков, снизившись за год на 0,74 процентного пункта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В то же время растет доля заемщиков с низким уровнем закредитованности — до 30,96% с 28,1% годом ранее, составив примерно 13,5 млн человек.



«В целом уровень долговой нагрузки российских заемщиков остается на приемлемом уровне, при этом достаточно активно растет доля граждан с низким уровнем долговой нагрузки. Для этих заемщиков текущая ситуация с обслуживанием долговых обязательств не содержит каких бы то ни было существенных рисков. Кроме того, неуклонно снижается и доля самых закредитованных заемщиков, у которых на обслуживание кредитных обязательств уходит более 60% ежемесячных доходов», — приводятся в сообщении слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.

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