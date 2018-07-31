Новости дня
Цены на сахар в Свердловской области с начала года выросли в среднем на 16,3%
31 июль 2018 (09:50)
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. С начала года (в июне 2018 года к уровню декабря 2017 года) индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Свердловской области составил 101,4%. Об этом сообщает Свердловскстат.
Прирост цен на продовольственные товары составил 0,8%, в том числе на продукты питания — 0,9%, на алкогольные напитки — 0,8%.
Среди наблюдаемых групп продовольственных товаров снижение цен наблюдалось на крупы и бобовые (-5,2%), на масла и жиры (-3,2%), на яйца куриные (-2,8%), на молоко и молочную продукцию (-1,6%), на мясопродукты (-0,5%). При этом сахар-песок подорожал на 16,3%, консервы овощные — на 5,1%, кофе — на 2,9%, рыбопродукты — на 2,2%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, чай, сыры — на 0,8-1,2%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по области в конце июня 2018 года составила 4 325,1 руб. и по сравнению с началом года увеличилась на 7,3%.
Цены на непродовольственные товары повысились на 2,5%, газовое моторное топливо подорожало на 13,8%, бензин автомобильный — в среднем на 9,7%, дизельное топливо — на 9,1%.
Прирост цен на продовольственные товары составил 0,8%, в том числе на продукты питания — 0,9%, на алкогольные напитки — 0,8%.
Среди наблюдаемых групп продовольственных товаров снижение цен наблюдалось на крупы и бобовые (-5,2%), на масла и жиры (-3,2%), на яйца куриные (-2,8%), на молоко и молочную продукцию (-1,6%), на мясопродукты (-0,5%). При этом сахар-песок подорожал на 16,3%, консервы овощные — на 5,1%, кофе — на 2,9%, рыбопродукты — на 2,2%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, чай, сыры — на 0,8-1,2%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по области в конце июня 2018 года составила 4 325,1 руб. и по сравнению с началом года увеличилась на 7,3%.
Цены на непродовольственные товары повысились на 2,5%, газовое моторное топливо подорожало на 13,8%, бензин автомобильный — в среднем на 9,7%, дизельное топливо — на 9,1%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- С начала года в Свердловской области потребительские цены на товары и услуги возросли на 1,3%
- Потребительские цены в Свердловской области выросли на 4,4%
- С начала 2016 года потребительские цены в Свердловской области выросли на 4,4%
- Стоимость минимальной продуктовой корзины в Свердловской области выросла на 2,4%
- С начала 2010 года цены в Свердловской области выросли на 4,9%