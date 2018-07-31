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Цены на сахар в Свердловской области с начала года выросли в среднем на 16,3%

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. С начала года (в июне 2018 года к уровню декабря 2017 года) индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Свердловской области составил 101,4%. Об этом сообщает Свердловскстат.



Прирост цен на продовольственные товары составил 0,8%, в том числе на продукты питания — 0,9%, на алкогольные напитки — 0,8%.



Среди наблюдаемых групп продовольственных товаров снижение цен наблюдалось на крупы и бобовые (-5,2%), на масла и жиры (-3,2%), на яйца куриные (-2,8%), на молоко и молочную продукцию (-1,6%), на мясопродукты (-0,5%). При этом сахар-песок подорожал на 16,3%, консервы овощные — на 5,1%, кофе — на 2,9%, рыбопродукты — на 2,2%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, чай, сыры — на 0,8-1,2%.



Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по области в конце июня 2018 года составила 4 325,1 руб. и по сравнению с началом года увеличилась на 7,3%.



Цены на непродовольственные товары повысились на 2,5%, газовое моторное топливо подорожало на 13,8%, бензин автомобильный — в среднем на 9,7%, дизельное топливо — на 9,1%.

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