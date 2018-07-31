Новости дня

В Верхней Пышме «черных риэлторов» приговорили к 6,5 годам колонии за мошенничество

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. Верхнепышминский городской суд Свердловской области вынес обвинительный приговор в отношении риэлтора Екатерины Хоцкой и ее знакомого Константина Русинова за мошенничество при продаже квартир социально незащищенных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



С февраля 2010 года по февраль 2011 года Е. Хоцкая и ее знакомая Юлия Маркина пытались обманом продать комнаты в шестикомнатной квартире в Екатеринбурге, которые принадлежали злоупотреблявшим алкоголем гражданам. Последние не понимали сути подписанных договоров купли-продажи недвижимости.



Сумма ущерба от продажи трех комнат составила 1,8 млн руб. Однако на момент регистрации права собственности на недвижимость Управление Росреестра по Свердловской области установило факт смерти собственников комнат. Поэтому довести задуманное до конца Е. Хоцкой и Ю. Маркиной не удалось.



С февраля по март 2015 года Е. Хоцкая, Ю. Маркина и К. Русинов обманным путем переоформили квартиру в Верхней Пышме, принадлежавшую двум местным жителям. Сумма ущерба в результате их действия составила 2,6 млн руб.



В августе 2017 года суд приговорил Юлию Маркину к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. В июле 2018 года суд приговорил Екатерину Хоцкую к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб., Константина Русинова — к 6,5 годам лишения свободы в колонии строго режима (с учетом присоединения неотбытого наказания по приговору от 2010 года) и штрафу в 50 тыс. руб., а также ограничению свободы сроком на два года.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: