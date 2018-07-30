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УБРиР запустил новый проект кредитования для компаний строительной сферы
30 июль 2018 (17:47)
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совместно с СРО «Уральское объединение строителей» запустили проект выгодного кредитования для компаний строительной сферы. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Финансовое предложение «День строителя» будет актуально для компаний, возводящих жилые здания и сооружения, занимающихся ремонтно-отделочными, штукатурными, электромонтажными работами, оптовой продажей строительных материалов, а также другим членам СРО. С помощью кредитных предложений банка владельцы бизнеса смогут обеспечить компанию оборотными средствами и снизить долговую нагрузку на бюджет предприятия.
Когда для клиентов банка приходит время рассчитываться с поставщиками, партнерами, налоговой или сотрудниками, но средств на счете оказывается недостаточно, можно воспользоваться овердрафтом. Овердрафт — это краткосрочное кредитование счета компании, с помощью которого легко избежать «кассовых разрывов». В рамках продукта «День строителя» овердрафт можно подключить по ставке от 12,9% годовых. Сумма финансирования — от 300 тыс. до 5 млн руб. При оформлении овердрафта не требуется залог.
«Строительная отрасль всегда являлась индикатором состояния российской экономики. Приятно осознавать, что УБРиР может повлиять на ситуацию в секторе и дать возможность строительным предприятиям развиваться, реализуя новые, интересные проекты», — отметила управляющий директор центра развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.
В случае, если у организации уже есть действующие кредиты, оформленные под высокие ставки, в рамках продукта «День строителя» их можно рефинансировать по легкой ставке от 9,5%. Специальное предложение по процентным ставкам действует до 30 сентября 2018 года. Процентная ставка 9,5% годовых устанавливается при выдаче кредита на сумму более 3 млн руб. на срок до 2 лет.
Перекредитовавшись, строитель существенно снижает размер ежемесячного платежа, а значит, в обороте остается больше средств для развития бизнеса. Банк также дает возможность отсрочки выплат до одного года и установления гибкого графика погашения с учетом особенностей реализации проекта.
По словам генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» Сергея Ренжина, сейчас основная проблема, с которой сталкиваются подрядные организации, — нехватка оборотных средств.
«Совместно с УБРиР мы предоставляем выгодный финансовый продукт «День строителя», в рамках которого можно получать финансирование на очень хороших условиях. Обычно банки предоставляют беззалоговые овердрафты на небольшие суммы, но, учитывая объемы бизнеса строительных компаний, этого, как правило, недостаточно. УБРиР готов предоставлять овердрафты на суммы до 5 млн руб., это очень удобно», — прокомментировал С. Ренжин.
С подробными условиями финансирования можно познакомиться на сайте УБРиР.
Финансовое предложение «День строителя» будет актуально для компаний, возводящих жилые здания и сооружения, занимающихся ремонтно-отделочными, штукатурными, электромонтажными работами, оптовой продажей строительных материалов, а также другим членам СРО. С помощью кредитных предложений банка владельцы бизнеса смогут обеспечить компанию оборотными средствами и снизить долговую нагрузку на бюджет предприятия.
Когда для клиентов банка приходит время рассчитываться с поставщиками, партнерами, налоговой или сотрудниками, но средств на счете оказывается недостаточно, можно воспользоваться овердрафтом. Овердрафт — это краткосрочное кредитование счета компании, с помощью которого легко избежать «кассовых разрывов». В рамках продукта «День строителя» овердрафт можно подключить по ставке от 12,9% годовых. Сумма финансирования — от 300 тыс. до 5 млн руб. При оформлении овердрафта не требуется залог.
«Строительная отрасль всегда являлась индикатором состояния российской экономики. Приятно осознавать, что УБРиР может повлиять на ситуацию в секторе и дать возможность строительным предприятиям развиваться, реализуя новые, интересные проекты», — отметила управляющий директор центра развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.
В случае, если у организации уже есть действующие кредиты, оформленные под высокие ставки, в рамках продукта «День строителя» их можно рефинансировать по легкой ставке от 9,5%. Специальное предложение по процентным ставкам действует до 30 сентября 2018 года. Процентная ставка 9,5% годовых устанавливается при выдаче кредита на сумму более 3 млн руб. на срок до 2 лет.
Перекредитовавшись, строитель существенно снижает размер ежемесячного платежа, а значит, в обороте остается больше средств для развития бизнеса. Банк также дает возможность отсрочки выплат до одного года и установления гибкого графика погашения с учетом особенностей реализации проекта.
По словам генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» Сергея Ренжина, сейчас основная проблема, с которой сталкиваются подрядные организации, — нехватка оборотных средств.
«Совместно с УБРиР мы предоставляем выгодный финансовый продукт «День строителя», в рамках которого можно получать финансирование на очень хороших условиях. Обычно банки предоставляют беззалоговые овердрафты на небольшие суммы, но, учитывая объемы бизнеса строительных компаний, этого, как правило, недостаточно. УБРиР готов предоставлять овердрафты на суммы до 5 млн руб., это очень удобно», — прокомментировал С. Ренжин.
С подробными условиями финансирования можно познакомиться на сайте УБРиР.
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