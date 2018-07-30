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Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе штраф УЗТИ в 24,8 млн рублей
30 июль 2018 (17:31)
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. Арбитражный суд Свердловской области и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердили законность и обоснованность решения УФАС в отношении ЗАО «УЗТИ» и оставили штраф предприятию на сумму 24 млн 828 тыс. 280 руб. в силе. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФАС по Свердловской области.
Напомним, что Свердловское УФАС России признало ЗАО «УЗТИ» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ, и назначило ему наказание в виде административного штрафа.
Антимонопольным органом установлен факт нарушения группой лиц в составе ЗАО «УЗТИ» и АО «УЗТИ» части 1 статьи 14.4 закона о защите конкуренции. ЗАО «УЗТИ» и АО «УЗТИ» приобрели и использовали исключительное право на фирменное наименование хозяйствующего субъекта-конкурента.
«Сходные до степени смешения наименования заявителя и ответчика способны ввести в заблуждение потребителей, не позволяют идентифицировать заявителя и ответчика и приводят к их смешению в хозяйственном обороте, что может быть использовано в целях недобросовестной конкуренции» — говорится в сообщении.
Напомним, что Свердловское УФАС России признало ЗАО «УЗТИ» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ, и назначило ему наказание в виде административного штрафа.
Антимонопольным органом установлен факт нарушения группой лиц в составе ЗАО «УЗТИ» и АО «УЗТИ» части 1 статьи 14.4 закона о защите конкуренции. ЗАО «УЗТИ» и АО «УЗТИ» приобрели и использовали исключительное право на фирменное наименование хозяйствующего субъекта-конкурента.
«Сходные до степени смешения наименования заявителя и ответчика способны ввести в заблуждение потребителей, не позволяют идентифицировать заявителя и ответчика и приводят к их смешению в хозяйственном обороте, что может быть использовано в целях недобросовестной конкуренции» — говорится в сообщении.
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