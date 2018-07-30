«Дефицит бюджета» в свердловских вузах

В 2018 году в Свердловской области 11-й класс закончили порядка 18,1 тыс. человек, из них более 6 тыс. — в Екатеринбурге. Данные статистики показывают, что по сравнению с прошлым годом число выпускников выросло примерно на 1,2 тыс. Между тем количество бюджетных мест в большинстве вузов Среднего Урала в лучшем случае остается на прежнем уровне. Согласно предварительной информации о ходе приемной кампании, конкурс на многие специальности в этом году существенно выше, однако, по мнению экспертов, это не гарантирует качества подготовки поступивших на первый курс.По словам экспертов, в предыдущие несколько лет количество выпускников 11-х классов в Свердловской области неуклонно снижалось. Особенностью этого года стала положительная динамика показателя, что свидетельствует о постепенном преодолении последствий «демографической ямы» 1990-х, когда детей в семьях рождалось мало.Между тем количество бюджетных мест в вузах региона в лучшем случае остается на прежнем уровне. В вузах отмечают, что по некоторым специальностям оно сокращается, по другим — немного возрастает, но общее число примерно соответствует прошлогоднему.«Количество бюджетных мест на очном отделении у нас сократилось, но совсем незначительно, зато по ряду востребованных направлений выросло число бюджетных мест на заочном отделении. В целом цифра приема в общем выражении осталась такой же», — рассказали УрБК в пресс-службе Уральского государственного лесотехнического университета.В итоге в этом году, по предварительным оценкам экспертов, конкурс на многие специальности заметно выше прошлогоднего. Если результаты предыдущих кампаний показывали ежегодно прирост минимального проходного балла ЕГЭ в среднем на 2-5 позиций, то уже сегодня эксперты прогнозируют более существенный скачок. В частности, опубликованные 27 августа списки подавших документы свидетельствуют, что на некоторые специальности в УрФУ для поступления нужно будет набрать на 30-40 баллов больше, чем годом ранее.«На данный момент заявления на поступление в общей сложности подали более 19 тыс. человек, что превышает показатели прошлого года за этот же период. Наиболее популярные у абитуриентов направления — экономика, государственное и муниципальное управление, журналистика, лингвистика, международные отношения, программная инженерия, мехатроника, строительство, дизайн, менеджмент, фундаментальная информатика и информационные технологии, компьютерная безопасность, экономическая безопасность, информационная безопасность», — рассказала директора центра нового приема УрФУ Юлия Воронцова.В Уральский государственный горный университет на менее 1 тыс. бюджетных мест подано 6 тыс. 778 заявлений, рекордсменом стал горномеханический факультет (2 тыс. 235 заявлений). Наибольшей популярностью пользовались такие специальности, как электроэнергетика и электротехника, технологические машины и оборудование, машиностроение.Не стало доступнее и обучение на контрактной основе. Представители свердловских вузов отмечают очередное повышение расценок по целому ряду специальностей.«В этом году министерство традиционно по ряду направлений увеличило стоимость обучения, у нас стоимость контракта полностью совпадает с этими цифрами, мы не стали завышать эти показатели, чтобы оставить получение высшего образования на доступной основе. Если говорить о конкретных цифрах, то цена на каждое направление своя», — рассказали в УГЛТА.«Важное изменение связано с поднятием норматива стоимости на очной форме обучения. По большинству направлений подготовки эта цифра составляет 124 тыс. руб. в год, а по направлениям, требующим лабораторного оборудования, — 137 тыс. руб. Это серьезное повышение по сравнению с прошлым годом (107 и 120 тыс. руб. соответственно — прим. ред.), поэтому мы сделали специальную льготную стоимость обучения на первый курс абитуриентам, которые более успешно сдали ЕГЭ для поступления в бакалавриат или наши вступительные экзамены в магистратуру», — отметил проректор по учебной работе УрГЭУ Сергей Рогожин.Таким образом, растущий конкурс и проходной балл показывают, что высшее образование в Свердловской области является максимально востребованным. Бюджетных мест не хватает, особенно на гуманитарных направлениях. Повышение стоимости контрактного обучения также свидетельствует о наличии значительного спроса.В то же время представители вузов отмечают, что высокие баллы ЕГЭ зачастую не являются показателем качества подготовки и работоспособности абитуриентов, что приводит к колоссальному «отсеву» студентов на первых курсах. В результате к концу 2018 года эксперты ожидают снижения числа студентов вузов на 40% с 2009 года. В этой связи в очередной раз встает вопрос об эффективности российской системы приема в высшие учебные заведения.