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Сумма убытка организаций Свердловской области в январе-мае выросла на 42%

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. Сумма убытка организаций Свердловской области в январе-мае 2018 года составила 25,8 млрд руб. и возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42,1%. Об этом сообщает Свердловскстат.



Наибольшую долю убытка имели организации обрабатывающих производств (42,9%), с профессиональной, научной и технической деятельностью (15,6%), с деятельностью по транспортировке и хранению (13,8%), по операциям с недвижимым имуществом (10,7%).



По состоянию на конец мая 2017 года просроченная дебиторская задолженность составила 77,9 млрд руб., кредиторская ― 94,6 млрд руб.

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