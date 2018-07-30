Новости дня

«Уральские авиалинии» открывают ежедневные рейсы в Минск совместно с «Белавиа»

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. В рамках код-шерингового соглашения авиакомпания «Уральские авиалинии» совместно с авиакомпанией «Белавиа» открывают продажу авиабилетов на совместные стыковочные рейсы в/из Минска.



Как сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний», с 1 августа полеты в Минск будут выполняться из любого города маршрутной сети «Уральских авиалиний» через аэропорты Домодедово (Москва) или Пулково (Санкт-Петербург).



«Сотрудничество с авиакомпанией «Уральские авиалинии» открывает нашим клиентам новые возможности для путешествий. Благодаря заключенным соглашениям, мы сможем предложить жителям Республики Беларусь широкий выбор маршрутов с пересадкой в «Домодедово» и «Пулково», сделав их путешествия по России более комфортными. Также мы рассчитываем на помощь партнёрской авиакомпании в продолжении формирования транзитного узла в Национальном аэропорту «Минск», — рассказал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.



Согласно заключенным соглашениям, пассажиры смогут приобретать единый авиабилет по всему маршруту следования двух авиакомпаний, которые уже сейчас доступны для покупки на сайтах belavia.by и uralairlines.com. Рейсы в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга запланированы в ежедневном режиме.



«Уральские авиалинии» увеличивают карту полетов, в том числе благодаря партнерству с другими авиаперевозчиками. Этим летом мы заключили код-шеринговое соглашение с авиакомпанией «Белавиа». Открывая новый проект, мы стремимся к созданию комфортного воздушного сообщения между Беларусью и российскими регионами. Полёты в Минск подходят как для деловой аудитории, так и для туристических поездок. Запланированные рейсы хорошо стыкуются в Москве и Санкт-Петербурге с другими рейсами авиакомпании», — отметил первый заместитель генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.



Подписанные код-шеринговые соглашения позволят «Белавиа» и «Уральским авиалиниям» увеличить пассажиропоток, в особенности за счет роста объема транзитных пассажиров, которые путешествуют между Россией и Беларусью.



Код «B2» авиакомпании «Белавиа» появится на рейсах российского партнера, а код «U6» «Уральских авиалиний» ― на рейсах белорусского перевозчика.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: