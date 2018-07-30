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Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро — на 14 коп.
30 июль 2018 (16:34)
УрБК, Москва, 30.07.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 июля 2018 года. Курс долл. США снизился на 19,21 коп., до 62,78 руб., евро — на 14,21 коп., до 73,2 руб.
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