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Свердловский арбитраж признал недействительными договоры по санитарной рубке леса

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал недействительным договор между ООО «Сити Сервис» и ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов» о санитарной вырубке леса на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



На признании договора недействительным настаивала Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура. Надзорное ведомство подало соответствующий иск после проверки. Как было установлено, департамент лесного хозяйства области утвердил госзадание для ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов». В его рамках учреждения заключили договор купли-продажи лесных насаждений. В документе была предусмотрена выборочная санитарная вырубка деревьев.



«В целях исполнения договора, Уральской базой авиационной охраны лесов заключены договоры подряда с ООО «Сити Сервис» на выполнение работ по заготовке и поставке заготовленной древесины», — говорится в сообщении.



В прокуратуре установили, что контракт был заключен без проведения торгов. На этом основании был составлен иск в Арбитражный суд Свердловской области, который был удовлетворен.

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