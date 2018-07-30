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«Металлоинвест» и Группа ЧТПЗ создадут совместный научно-инженерный центр

УрБК, Челябинск, 30.07.2018. Компания «Металлоинвест» и Группа ЧТПЗ договорились о создании научно-инженерного центра, где будут вести совместную работу по созданию инновационных марок стали и улучшению качественных характеристик стальной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ЧТПЗ.



Решение о создании центра было принято в ходе координационного совета на «Уральской Стали» (входит в «Металлоинвест»).



«Металлоинвест» имеет многолетний успешный опыт сотрудничества с Группой ЧТПЗ. Создание научно-инженерного центра позволит вывести наше партнерство на новый уровень — специалисты Группы будут принимать непосредственное участие в совершенствовании характеристик стальной продукции, поставляемой на предприятия ЧТПЗ для производства труб большого диаметра (ТБД)», — заявил первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев.



«Несмотря на то, что в этом году на рынке ТБД отмечается усиление конкуренции среди производителей и уменьшение емкости рынка, Группа ЧТПЗ выполняет свои обязательства по закупке гарантированных объемов продукции «Уральской Стали». До конца года мы планируем не только продолжить сотрудничество, но и при возможности разместить дополнительные объемы», — подчеркнул заместитель генерального директора по стратегическим взаимодействиям Группы ЧТПЗ Александр Голодягин.



Стороны также обсудили реализацию договоренностей по поставке на Челябинский трубопрокатный завод проката и непрерывнолитой заготовки производства «Уральской Стали». Были рассмотрены вопросы управления качеством продукции, в том числе предложения по дальнейшему развитию производства листового проката. Стороны также обсудили возможность расширения поставок штрипса и литой заготовки.



В ходе экскурсии в листопрокатный и электросталеплавильный цеха «Уральской Стали» представители «Металлоинвеста» и Группы ЧТПЗ ознакомились с технологией производства проката и круглой непрерывнолитой заготовки диаметром 455 и 600 мм, предназначенных для производства труб.



В рамках визита стороны актуализировали действующую программу «100% качества» с целью дальнейшего снижения уровня отбраковки металлопродукции. Кроме того, было отмечено положительное влияние на качество продукции модернизации оборудования в листопрокатном и электросталеплавильном цехах новотроицкого комбината: реконструкции термопечи стана 2 800 и МНЛЗ № 1 и 2.



Отметим, что «Уральская Сталь» является одним из ключевых поставщиком листа для Группы ЧТПЗ. За I полугодие новотроицкие металлурги отгрузили Группе ЧТПЗ порядка 145 тыс. т проката, что лишь на 30 тыс. т меньше, чем за весь прошлый год.

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