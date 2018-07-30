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В июне 2018 года уровень инфляции в Свердловской области составил 1,9%
30 июль 2018 (15:29)
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. В июне 2018 года уровень инфляции в годовом выражении в Свердловской области составил 1,9%, говорится в материалах Уральского главного управления Банка России.
Среди регионов УрФО на Среднем Урале за указанный период был зафиксирован наиболее низкий темп роста цен. В Курганской области этот показатель составил 2,3%, в Тюменской и Челябинской областях — по 2,4%.
На других территориях, в которых осуществляется мониторинг, уровень инфляции оказался ниже общего показателя по УрФО — в Башкортостане — 1,1%, в Пермском крае — 1,2%, в Оренбургской области — 1,3%.
Как отмечают в Уральском ГУ Банка России, годовые темпы роста потребительских цен в указанных регионах ниже среднероссийских — 1,8% против 2,3%.
«Основным фактором, удерживающим инфляцию на Урале на низком уровне, как и в целом по России, остается динамика цен на продовольственные товары. Замедление продовольственной инфляции по сравнению с предыдущим месяцем обеспечила в основном плодоовощная продукция», — говорится в сообщении.
Вместе с тем зафиксировано ускорение инфляции по группе непродовольственных товаров, которое в основном обусловлено ростом цен на легковые автомобили, медицинские товары, строительные материалы, инерцией роста цен на топливо.
Среди регионов УрФО на Среднем Урале за указанный период был зафиксирован наиболее низкий темп роста цен. В Курганской области этот показатель составил 2,3%, в Тюменской и Челябинской областях — по 2,4%.
На других территориях, в которых осуществляется мониторинг, уровень инфляции оказался ниже общего показателя по УрФО — в Башкортостане — 1,1%, в Пермском крае — 1,2%, в Оренбургской области — 1,3%.
Как отмечают в Уральском ГУ Банка России, годовые темпы роста потребительских цен в указанных регионах ниже среднероссийских — 1,8% против 2,3%.
«Основным фактором, удерживающим инфляцию на Урале на низком уровне, как и в целом по России, остается динамика цен на продовольственные товары. Замедление продовольственной инфляции по сравнению с предыдущим месяцем обеспечила в основном плодоовощная продукция», — говорится в сообщении.
Вместе с тем зафиксировано ускорение инфляции по группе непродовольственных товаров, которое в основном обусловлено ростом цен на легковые автомобили, медицинские товары, строительные материалы, инерцией роста цен на топливо.
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