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В июне 2018 года уровень инфляции в Свердловской области составил 1,9%

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. В июне 2018 года уровень инфляции в годовом выражении в Свердловской области составил 1,9%, говорится в материалах Уральского главного управления Банка России.



Среди регионов УрФО на Среднем Урале за указанный период был зафиксирован наиболее низкий темп роста цен. В Курганской области этот показатель составил 2,3%, в Тюменской и Челябинской областях — по 2,4%.



На других территориях, в которых осуществляется мониторинг, уровень инфляции оказался ниже общего показателя по УрФО — в Башкортостане — 1,1%, в Пермском крае — 1,2%, в Оренбургской области — 1,3%.



Как отмечают в Уральском ГУ Банка России, годовые темпы роста потребительских цен в указанных регионах ниже среднероссийских — 1,8% против 2,3%.



«Основным фактором, удерживающим инфляцию на Урале на низком уровне, как и в целом по России, остается динамика цен на продовольственные товары. Замедление продовольственной инфляции по сравнению с предыдущим месяцем обеспечила в основном плодоовощная продукция», — говорится в сообщении.



Вместе с тем зафиксировано ускорение инфляции по группе непродовольственных товаров, которое в основном обусловлено ростом цен на легковые автомобили, медицинские товары, строительные материалы, инерцией роста цен на топливо.

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