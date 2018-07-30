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Заречный райсуд осудил бывшего инспектора ДПС за мелкое взяточничество при оформлении аварий

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. Заречный районный суд вынес приговор бывшему инспектору ДПС Денису Дудкину, который признан виновным по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как установлено в суде, с января по апрель 2017 года Денис Дудкин, являясь инспектором ДПС, оформил пять инсценированных ДТП. В частности, подсудимый составлял справки о дорожно-транспортном происшествии, постановления по делу об административном правонарушении с внесением в данные документы заведомо ложных сведений об обстоятельствах произошедшего. За каждый эпизод с оформлением аварий инспектор ДПС получил по 5 тыс. руб. в виде вознаграждения.



«При этом подсудимый достоверно знал, что самих фактов ДТП не было. Впоследствии указанные документы предоставлялись автовладельцами в страховые компании для получения незаконного страхового возмещения», — говорится в сообщении.



Суд назначил Денису Дудкину наказание в виде штрафа в сумме 150 тыс. руб.



«Прапорщик, о котором идет речь, уволен из системы МВД России 17 мая 2018 года по отрицательным мотивам, а если быть более конкретным — за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Не остались в качестве наблюдателей и еще два должностных лица из числа руководящего состава ОВД Заречного, которые непосредственно отвечали за профилактическую работу с вверенным личным составом, в том числе по антикоррупционной составляющей. Они также с позором изгнаны из системы МВД и никогда в нее больше устроиться на работу не смогут. Также считаю принципиально важным отметить, что выявили, задержали и изобличили осужденного нерадивого сотрудника сыщики из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области», ― прокомментировал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По его словам, за I полугодие 2018 года управление собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области выявило 39 различных преступлений, совершенных сотрудниками полиции, в том числе 18 — коррупционной направленности. К уголовной ответственности по материалам проверок привлечено 15 должностных лиц.

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