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За год количество дел о взыскании задолженности по ЖКУ в свердловских судах выросло в 1,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. В I полугодии 2018 года суды Свердловской области рассмотрели 103,1 тыс. гражданских дел о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Как сообщают в пресс-службе облсуда, это на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



«Рост обусловлен массовым обращением управляющих организаций, Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, вследствие значительной задолженности населения по оплате услуг ЖКХ», ― прокомментировали в пресс-службе облсуда.



Также в судах отмечают рост количества дел о взыскании задолженностей по кредитным договорам и договорам займа. За год их количество возросло почти на 52%, до 86,6 тыс. дел, это треть всех рассмотренных судами гражданских дел.



В целом за полгода свердловские суды рассмотрели 262 тыс. гражданских дел. По сравнению с I полугодием 2017 года их число выросло на 25%.

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