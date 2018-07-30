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Минобороны не планирует закупать «Армату» у Уралвагонзавода

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. Министерство обороны считает танки «Армата» слишком дорогими и не планирует закупать их у Уралвагонзавода. Об этом «Коммерсанту» сообщил заместитель председателя правительства Юрий Борисов, отвечающий за оборонную промышленность.



Один танк на платформе «Армата» должен будет стоить при серийном производстве около 250 млн руб. По мнению Юрия Борисова, необходимо расходовать бюджетные средства на модернизацию старой техники, а не тратить на закупку новой.



Напомним, танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» был разработан на Уралвагонзаводе. В августе 2017 года в госкорпорации «Ростех» планировали в 2019 году начать массово поставлять «Армату» Министерству обороны.

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