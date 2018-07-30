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«МегаФон» переходит на новые стандарты связи на территории Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. Уральские телеком-инженеры успешно завершили масштабную модернизацию мобильного коммутатора, который отвечает за звонки абонентов сети «МегаФон» на территории всей Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



Новая техника «МегаФона» в пять раз повышает емкость сети, чтобы обслужить еще больший трафик клиентов даже во время пиковых нагрузок — в период массовых мероприятий, праздников или спортивных событий.



Проект по замене оборудования центра мобильной коммутации инженеры назвали «SWAP» (от английского «замена, смена, перестановка»). Подготовительные работы по настройке нового коммутатора компании Huawei специалисты вели в течение полугода. Чтобы модернизация не повлияла на доступность сервисов для абонентов, работы вели по ночам. В результате сам процесс переподключения техники составил не более 15 минут.



«Телеком — одна из самых динамично развивающихся сфер. Поэтому даже вполне дееспособное оборудование не всегда готово обеспечить внедрение новых технологий и поколений сети. Мы привыкли обеспечивать абонентов самыми современными решениями, поэтому беспрерывно готовим сеть к последующему росту и обновлению. Проведенная модернизация позволяет не только повысить пропускную способность сети, но и открывает возможности для дальнейшего внедрения перспективных технологий, например, таких как VоLTE», — рассказал технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Алексей Ещёв.



Отметим, что в зоне действия уверенного сигнала «МегаФона» проживают более 95% свердловчан. Для максимально высокого качества звука во время разговоров абонентов все базовые станции оператора поддерживают технологию HD-Voice.

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