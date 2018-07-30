Новости дня

В Нижнем Тагиле приставы арестовали погрузчик за долг владельца в размере 370 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. В Нижнем Тагиле судебные приставы арестовали дорогостоящую спецтехнику за долг владельца физическому лицу в размере 370 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Судебным приставом-исполнителем Тагилстроевского районного отдела Нижнего Тагила был проведен полный комплекс мер, направленный на взыскание задолженности, включая вынесение постановления об ограничении должника в праве выезда за границу. Из запросов регистрационных органов стало известно о наличии у должника фронтального погрузчика.



Судебным приставом был составлен акт описи и ареста имущества, принадлежащего на праве собственности должнику, а именно фронтального погрузчика марки XCMG, произведенного в КНР в 2014 году.



«Не желая расставаться с движимым имуществом, должник частично погасил сумму задолженности, выплатив 120 тыс. руб. Благодаря этому спецтехника была оставлена ему на ответственное хранение. То есть транспортное средство находится у должника, но пользоваться им он не имеет права, так как это может повлечь за собой уголовную ответственность. После того как задолженность будет погашена в полном объеме, с транспортного средства будет снят арест», — пояснили в пресс-службе.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: