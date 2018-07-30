Новости дня
В Свердловской области на предприятии УГМК погиб рабочий
30 июль 2018 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. В Серове прокуратура проводит проверку из-за гибели работника ПАО «Надеждинский металлургический завод» (входит в группу УГМК).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, несчастный случай произошел днем 27 июля 2018 года. Во время рабочей смены вальцовщик стана 320 сортопрокатного цеха зацепился одеждой и его затянуло в валки стана.
«Мужчина получил тяжелые травмы ребер, внутренних органов, был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение ГБУЗ «Серовская городская больница». Однако спасти мужчину не удалось. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего», ― прокомментировали в пресс-службе надзорного органа.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят соблюдение на предприятии требований законодательства законодательства об охране труда, наличие специальной одежды и средств индивидуальной защиты.
В пресс-службе Надеждинского металлургического завода сообщают, что в настоящее время по факту несчастного случая, произошедшего 27 июля 2018 года в сортопрокатном цехе предприятия, проводится проверка.
«Руководство завода окажет полное содействие компетентным органам в установлении условий и обстоятельств произошедшей трагедии. Семье работника будет оказана необходимая поддержка», ― прокомментировали на предприятии.
Надеждинский металлургический завод входит в группу «УГМК-Сталь», которая объединяет предприятия черной металлургии, принадлежащие холдингу УГМК.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, несчастный случай произошел днем 27 июля 2018 года. Во время рабочей смены вальцовщик стана 320 сортопрокатного цеха зацепился одеждой и его затянуло в валки стана.
«Мужчина получил тяжелые травмы ребер, внутренних органов, был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение ГБУЗ «Серовская городская больница». Однако спасти мужчину не удалось. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего», ― прокомментировали в пресс-службе надзорного органа.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят соблюдение на предприятии требований законодательства законодательства об охране труда, наличие специальной одежды и средств индивидуальной защиты.
В пресс-службе Надеждинского металлургического завода сообщают, что в настоящее время по факту несчастного случая, произошедшего 27 июля 2018 года в сортопрокатном цехе предприятия, проводится проверка.
«Руководство завода окажет полное содействие компетентным органам в установлении условий и обстоятельств произошедшей трагедии. Семье работника будет оказана необходимая поддержка», ― прокомментировали на предприятии.
Надеждинский металлургический завод входит в группу «УГМК-Сталь», которая объединяет предприятия черной металлургии, принадлежащие холдингу УГМК.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Ревде на заводе УГМК погиб рабочий
- На предприятии УГМК в результате несчастного случая погиб рабочий
- На предприятии УГМК из-за несчастного случая погиб рабочий
- В Сухом Логу организована проверка по факту несчастного случая на предприятии УГМК
- Прокуратура начала проверку по факту травмирования работника на заводе УГМК в Ревде