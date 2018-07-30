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В Свердловской области на предприятии УГМК погиб рабочий

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. В Серове прокуратура проводит проверку из-за гибели работника ПАО «Надеждинский металлургический завод» (входит в группу УГМК).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, несчастный случай произошел днем 27 июля 2018 года. Во время рабочей смены вальцовщик стана 320 сортопрокатного цеха зацепился одеждой и его затянуло в валки стана.



«Мужчина получил тяжелые травмы ребер, внутренних органов, был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение ГБУЗ «Серовская городская больница». Однако спасти мужчину не удалось. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего», ― прокомментировали в пресс-службе надзорного органа.



В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят соблюдение на предприятии требований законодательства законодательства об охране труда, наличие специальной одежды и средств индивидуальной защиты.



В пресс-службе Надеждинского металлургического завода сообщают, что в настоящее время по факту несчастного случая, произошедшего 27 июля 2018 года в сортопрокатном цехе предприятия, проводится проверка.



«Руководство завода окажет полное содействие компетентным органам в установлении условий и обстоятельств произошедшей трагедии. Семье работника будет оказана необходимая поддержка», ― прокомментировали на предприятии.



Надеждинский металлургический завод входит в группу «УГМК-Сталь», которая объединяет предприятия черной металлургии, принадлежащие холдингу УГМК.

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