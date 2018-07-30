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Свердловский арбитраж вынес решение об ограничении энергопотребления на БЭМЗ

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск «ЭнергосбыТ Плюс» о понуждении «Баранчинского электромеханического завода» к самостоятельному ограничению энергопотребления. Об этом сообщает пресс-служба энергоснабжающего предприятия.



Основанием для ограничения стала задолженность завода за электричество в размере 37 млн руб.



«Неисполнение судебного решения грозит «Баранчинскому электромеханическому заводу» штрафом от 100 тыс. руб., а также возбуждением дела в рамках Уголовного Кодекса РФ в случае злостного уклонения от исполнения решения», — говорится в сообщении.

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