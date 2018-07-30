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Свердловский облсуд подтвердил законность штрафа на 150 тыс. рублей для компании «ЧОП Единство-Бриг»

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. Свердловский областной суд подтвердил законность решения об административном наказании ООО «ЧОП Единство-Бриг» (Арти) в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



Основанием для наказания стала проверка управления Росгвардии по Свердловской области.



«В ЧОПе не была проведена инвентаризация оружия и патронов при смене лица, ответственного за его сохранность, при увольнении последнего в октябре 2017 года. У юридического лица отсутствовало отдельное учетное дело по инвентаризации, оружие для чистки и смазки выдавалось не закрепленному за ним работнику. Лицом, ответственным за сохранность оружия и патронов, не осуществлялась проводка всех оконченных операций по движению оружия и не выводились остатки в книгах учета, отсутствовала документация о порядке приема-сдачи мест хранения оружия под охрану, приема-сдачи дежурства нарядами подразделений охраны, а также сведения о мерах безопасности», — говорится в сообщении.



По итогам проверки постановлением должностного лица Росгвардии по Свердловской области ООО ЧОП «Единство-Бриг» по части 1 статьи 20.8 КоАП РФ было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб. за нарушение правил учета и хранения служебного оружия и патронов. Судья Артинского районного суда снизил размер штрафа до 150 тыс. руб.



Организация обжаловала это решение в Свердловском облсуде. Апелляционная коллегия посчитала, что административное наказание, назначенное ООО ЧОП «Единство-Бриг», снижено ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи и является справедливым.

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