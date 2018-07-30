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Цены на свинину на российском рынке с марта по июль 2018 года выросли на 20%

УрБК, Москва, 30.07.2018. Оптовые цены на кусковую свинину на российском рынке с марта по июль 2018 года выросли на 20%. Об этом «Российской газете» рассказала специалист рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка Анна Кудрякова.



По ее словам, уровень цен на продукцию достиг максимума с сентября 2016 года. Отмечается, что на розничной продаже изменения на оптовом рынке до настоящего времени не отразились.



Подорожание свинины А. Кудрякова объясняет распространением африканской чумы свиней (АЧС).

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