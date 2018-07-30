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Цены на свинину на российском рынке с марта по июль 2018 года выросли на 20%
30 июль 2018 (11:20)
УрБК, Москва, 30.07.2018. Оптовые цены на кусковую свинину на российском рынке с марта по июль 2018 года выросли на 20%. Об этом «Российской газете» рассказала специалист рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка Анна Кудрякова.
По ее словам, уровень цен на продукцию достиг максимума с сентября 2016 года. Отмечается, что на розничной продаже изменения на оптовом рынке до настоящего времени не отразились.
Подорожание свинины А. Кудрякова объясняет распространением африканской чумы свиней (АЧС).
По ее словам, уровень цен на продукцию достиг максимума с сентября 2016 года. Отмечается, что на розничной продаже изменения на оптовом рынке до настоящего времени не отразились.
Подорожание свинины А. Кудрякова объясняет распространением африканской чумы свиней (АЧС).
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