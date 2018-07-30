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В Екатеринбурге на два месяца закрыли движение по участку переулка Соснового

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. В Екатеринбурге с 30 июля до 30 сентября 2018 года закрыт для движения транспорта переулок Сосновый от улицы Калинина до улицы Уральских рабочих. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.



Объезд организован по улицам Кировградской, Народного фронта, Уральских рабочих, Бакинских комиссаров.



Движение закрыто в связи со строительством жилого дома, расположенного на перекрестке переулка Соснового и улицы Калинина. Подрядчик — ООО «Центр подрядов «АСК».

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