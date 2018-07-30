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Задолженность абонентов АО «Екатеринбурггаз» за I полугодие 2018 года составила 97,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. Задолженность абонентов АО «Екатеринбурггаз» к 1 июля 2018 года составила 97,6 млн руб., сообщает пресс-служба ГАЗЭКС.



В территориальные отделы судебных приставов в отношении должников предъявлено 2 тыс. 167 исполнительных документов на общую сумму почти 21 млн руб.



Как отмечают судебные приставы, при задолженности в размере 3 тыс. руб. сотрудники регионального УФССП могут описать имущество.

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