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Задолженность абонентов АО «Екатеринбурггаз» за I полугодие 2018 года составила 97,6 млн рублей

30 июль 2018 (10:41)

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2018. Задолженность абонентов АО «Екатеринбурггаз» к 1 июля 2018 года составила 97,6 млн руб., сообщает пресс-служба ГАЗЭКС.

В территориальные отделы судебных приставов в отношении должников предъявлено 2 тыс. 167 исполнительных документов на общую сумму почти 21 млн руб.

Как отмечают судебные приставы, при задолженности в размере 3 тыс. руб. сотрудники регионального УФССП могут описать имущество.

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