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«Шлаксервис» готовится к серийному выпуску новой продукции в рамках программы импортозамещения

УрБК, Магнитогорск, 30.05.2018. ООО «Шлаксервис» (входит в Группу ММК) готовится к серийному выпуску нового вида гранулированной шлакообразующей смеси, не имеющей аналогов в России и странах СНГ. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ММК.



Гранулированные шлакообразующие смеси (ГШОС) используются при разливке стали на машинах непрерывного литья заготовок. «Шлаксервис» с 1992 года занимается производством этой продукции, которая вместе с технологией запатентованы Российским агентством по патентам и товарным знакам. В прошлом году в рамках программы импортозамещения специалисты ООО «Шлаксервис» при участии литейных лабораторий МГТУ им. Г. И. Носова и СПбПУ им. Петра Великого разработали новый состав гранулированной шлакообразующей смеси «THERMOISOLIT», которая успешно проходит испытания в ПАО «ММК» на машине непрерывного литья заготовок с вертикальным участком, и по окончанию испытаний планируется ее серийный выпуск. Новинкой заинтересовались другие металлургические компании, в частности, ПАО «Северсталь», где в настоящее время также тестируют новою ГШОС.



Во всем мире гранулированные шлакообразующие смеси широко применяются при непрерывной разливке стали. По сравнению с порошкообразными смесями они не расслаиваются при хранении и транспортировке, имеют повышенные теплоизолирующие свойства, хорошо «растекаются» по зеркалу жидкого металла и выделяют значительно меньше пыли и других вредных веществ. Гранулированные шлакообразующие смеси дают возможность разливать электротехнические, низкоуглеродистые, углеродистые, легированные, низколегированные марки стали.



При этом обеспечиваются стабильность технологий разливки и высокое качество поверхности заготовок. При этом ГШОС производства ООО «Шлаксервис» используются не только в сталелитейном производстве ПАО «ММК», но и поставляются на другие предприятия металлургической отрасли России. Продукция ООО «Шлаксервис», не уступая по качеству импортным аналогам, существенно выигрывает у них по цене.



ООО «Шлаксервис» было образовано в апреле 2005 года на базе цеха подготовки конвертерного производства ММК, существовавшего с 1993 года. В 2014 году в его состав вошел цех переработки металлургических шлаков горно-обогатительного производства комбината. К основным задачам ООО «Шлаксервис» относятся прием, слив, переработка шлаков металлургического производства; производство гранулированных шлакообразующих смесей, а также сервисное обслуживание (ремонт огнеупорной кладки и ходовой части) спецподвижного состава передвижных миксеров.

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